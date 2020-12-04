На Украине не намерены вводить локдаун в декабре

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В декабре на Украине не планируется вводить строгий карантин в связи с пандемией коронавирусной инфекции, заявил президент страны Владимир Зеленский в ходе обращения к гражданам.
На Украине не намерены вводить локдаун в декабре
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«В целом общая ситуация контролируемая, не диктует немедленного введения локдауна в декабре», — приводит его слова телеканал «112 Украина».

Как отметил Зеленский, власти дают возможность бизнесу работать и «не терять декабрь — один из самых прибыльных месяцев в году». 

Он подчеркнул, что пережить этот месяц без жёстких ограничений удастся только при условии соблюдения гражданами всех санитарных требований. 

Вероятность локдауна в январе есть, однако детали пока неизвестны, добавил Зеленский. 

Ранее сообщалось, что украинский Минздрав будет предлагать правительству ввести локдаун с начала января на три недели.

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