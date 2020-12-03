На Украине за сутки выявлено почти 14,5 тысячи инфицированных коронавирусом
На Украине за минувшие сутки коронавирус подтверждён у 14 496 человек. В частности, заболели 745 детей и 614 медработников.
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Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
15 372 пациента выздоровели, 243 — умерли от осложнений.
За всё время пандемии на Украине зафиксировали 772 760 случаев COVID-19.
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