На Украине за сутки выявлено почти 14,5 тысячи инфицированных коронавирусом

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На Украине за минувшие сутки коронавирус подтверждён у 14 496 человек. В частности, заболели 745 детей и 614 медработников.
На Украине за сутки выявлено почти 14,5 тысячи инфицированных коронавирусом
  • © Reuters

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

15 372 пациента выздоровели, 243 — умерли от осложнений.

За всё время пандемии на Украине зафиксировали 772 760 случаев COVID-19.

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