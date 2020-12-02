На Украине продлили расследование дела о приказе Порошенко по Донбассу

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Печерский районный суд Киева продлил на год досудебное расследование уголовного дела в отношении бывшего президента Украины Петра Порошенко в связи с отданным им в 2014 году приказе о начале военной операции в Донбассе.
На Украине продлили расследование дела о приказе Порошенко по Донбассу
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Об этом информирует пресс-служба партии Порошенко «Европейская солидарность» со ссылкой на адвоката Игоря Голованя.

«Печерский районный суд продлил на год срок досудебного расследования уголовного дела, которое открыто по заявлению депутата от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Нестора Шуфрича против пятого президента, лидера «Европейской солидарности» Петра Порошенко, за организацию контрнаступления украинской армии в Донбассе в 2014 году», — заявили в партии.

Как считает адвокат, дела против Порошенко координируются офисом действующего президента Украины Владимира Зеленского.

В октябре Генпрокуратура Украины возбудила дело о захвате государственной власти в отношении Порошенко и девяти других бывших представителей власти.

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