МЧС эвакуировало в Карабахе беженцев, попавших в снежный занос

МЧС России эвакуировало автобус с беженцами, попавший на горной дороге Карабаха в снежный занос.

«Силами группировки МЧС России в Нагорном Карабахе была проведена эвакуация пассажирского автобуса с беженцами. Они возвращались в Степанакерт и попали в снежный занос на участке горного перевала Шуши — Горис в Лачинском коридоре», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы МЧС.

Отмечается, что в момент ЧП в автобусе находились 42 человека, включая восьмерых детей. Водитель получил лёгкую травму.

Автобус сопроводили до Степанакерта.

Ранее сообщалось, что Министерство обороны России развернуло полевой госпиталь в Нагорном Карабахе.