Мишустин и премьер Белоруссии обсудили вопросы энергетики

Премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе телефонного разговора с коллегой из Белоруссии Романом Головченко обсудил проекты в энергетике.

«Главы правительств рассмотрели приоритетные направления развития российско-белорусского торгово-экономического сотрудничества, совместные проекты в энергетике, промышленности, в сфере транспорта и в других областях», — говорится в сообщении пресс-службы российского кабмина.

Отмечается, что особое внимание было уделено перспективам взаимодействия в рамках Союзного государства и Евразийского экономического союза.

10 ноября Мишустин провёл телефонные переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.