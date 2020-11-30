Мишустин и премьер Белоруссии обсудили вопросы энергетики

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Премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе телефонного разговора с коллегой из Белоруссии Романом Головченко обсудил проекты в энергетике.
Мишустин и премьер Белоруссии обсудили вопросы энергетики
  • РИА Новости

«Главы правительств рассмотрели приоритетные направления развития российско-белорусского торгово-экономического сотрудничества, совместные проекты в энергетике, промышленности, в сфере транспорта и в других областях», — говорится в сообщении пресс-службы российского кабмина.

Отмечается, что особое внимание было уделено перспективам взаимодействия в рамках Союзного государства и Евразийского экономического союза.

10 ноября Мишустин провёл телефонные переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

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