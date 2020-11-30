Минобороны Армении отметило эффективность миссии России в Карабахе
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- РИА Новости
«Министр обороны Армении особо подчеркнул роль и усилия России, направленные на стабилизацию военно-политической ситуации в регионе в рамках реализации подписанного между Арменией, Россией и Азербайджаном заявления», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы Минобороны Армении.
Отмечается, что Арутюнян также подчеркнул эффективность российской миротворческой миссии в Нагорном Карабахе.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Армении Никол Пашинян и председатель правительства России Михаил Мишустин провели телефонный разговор.