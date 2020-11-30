Минобороны Армении отметило эффективность миссии России в Карабахе

Министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян в беседе с послом России в Ереване Сергеем Копыркиным отметил эффективность российской миротворческой миссии в Нагорном Карабахе.

«Министр обороны Армении особо подчеркнул роль и усилия России, направленные на стабилизацию военно-политической ситуации в регионе в рамках реализации подписанного между Арменией, Россией и Азербайджаном заявления», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы Минобороны Армении.

Отмечается, что Арутюнян также подчеркнул эффективность российской миротворческой миссии в Нагорном Карабахе.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Армении Никол Пашинян и председатель правительства России Михаил Мишустин провели телефонный разговор.