Минобороны Армении отметило эффективность миссии России в Карабахе

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Министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян в беседе с послом России в Ереване Сергеем Копыркиным отметил эффективность российской миротворческой миссии в Нагорном Карабахе.
Минобороны Армении отметило эффективность миссии России в Карабахе
  • © Максим Блинов
  • РИА Новости

«Министр обороны Армении особо подчеркнул роль и усилия России, направленные на стабилизацию военно-политической ситуации в регионе в рамках реализации подписанного между Арменией, Россией и Азербайджаном заявления», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы Минобороны Армении.

Отмечается, что Арутюнян также подчеркнул эффективность российской миротворческой миссии в Нагорном Карабахе.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Армении Никол Пашинян и председатель правительства России Михаил Мишустин провели телефонный разговор.

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