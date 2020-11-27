Зеленский назначил новых глав Одесской и Харьковской областей

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Президент Украины Владимир Зеленский назначил Сергея Гриневецкого главой Одесской областной государственной администрации, а Айну Тимчук — главой Харьковской областной государственной администрации.
Зеленский назначил новых глав Одесской и Харьковской областей
  • ©president.gov.ua

«Владимир Зеленский выразил надежду, что область будет развиваться, ведь она является родной для Сергея Гриневецкого и он как никто знает все вопросы и потребности края», — говорится в сообщении офиса президента Украины.

До этого главой областной администрации был Максим Куцый, которого президент уволил 5 ноября.

Гриневецкий занимал эту же должность в 1998—2005 годах.

Также Зеленский назначил главой Харьковской областной государственной администрации Айну Тимчук.

Ранее Зеленский назначил нового главу Николаевской области.

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