Зеленский назначил новых глав Одесской и Харьковской областей

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Сергея Гриневецкого главой Одесской областной государственной администрации, а Айну Тимчук — главой Харьковской областной государственной администрации.

«Владимир Зеленский выразил надежду, что область будет развиваться, ведь она является родной для Сергея Гриневецкого и он как никто знает все вопросы и потребности края», — говорится в сообщении офиса президента Украины.

До этого главой областной администрации был Максим Куцый, которого президент уволил 5 ноября.

Гриневецкий занимал эту же должность в 1998—2005 годах.

Также Зеленский назначил главой Харьковской областной государственной администрации Айну Тимчук.

Ранее Зеленский назначил нового главу Николаевской области.