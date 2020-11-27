Молдавия вводит режим ЧП в области здравоохранения до 15 января

Власти Молдавии снова вводят режим чрезвычайного положения в области здравоохранения с 30 ноября до 15 января.

«Национальная комиссия по общественному здоровью приняла решение ввести режим чрезвычайного положения в области общественного здравоохранения в период с 30 ноября до 15 января», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы правительства республики.

Режим ЧП в области общественного здравоохранения в республике действовал до 1 октября.

Накануне сообщалось, что в Молдавии за сутки подтвердили 1691 новый случай инфицирования COVID-19, общее число заболевших — 102 894.