МЧС России направило в Донбасс 100-й конвой с гуманитарной помощью

МЧС России направило в Донбасс сотую колонну с партией гуманитарной помощи, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Колонна отправилась из Донского спасательного центра в Донецкую и Луганскую республики. Она доставит жителям Донбасса порядка 95 тонн гуманитарной помощи», — приводит ТАСС сообщение.

Уточняется, что в состав груза вошли медицинские изделия и лекарства.

В ведомстве отметили, что колонна проследует к государственной границе на пункты пропуска «Донецк» и «Матвеев Курган», где пройдёт необходимые таможенные процедуры.

Ранее сообщалось, что автомобильная колонна МЧС России с гуманитарной помощью для жителей самопровозглашённой Луганской народной республики прибыла в Луганск.