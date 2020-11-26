МЧС России направило в Донбасс 100-й конвой с гуманитарной помощью
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«Колонна отправилась из Донского спасательного центра в Донецкую и Луганскую республики. Она доставит жителям Донбасса порядка 95 тонн гуманитарной помощи», — приводит ТАСС сообщение.
Уточняется, что в состав груза вошли медицинские изделия и лекарства.
В ведомстве отметили, что колонна проследует к государственной границе на пункты пропуска «Донецк» и «Матвеев Курган», где пройдёт необходимые таможенные процедуры.
Ранее сообщалось, что автомобильная колонна МЧС России с гуманитарной помощью для жителей самопровозглашённой Луганской народной республики прибыла в Луганск.