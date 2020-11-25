На Украине возбудили 1182 дела о нарушениях на выборах

Правоохранительные органы Украины с начала избирательной кампании в стране возбудили 1182 уголовных дела, связанных с местными выборами.

Об этом информирует пресс-служба Национальной полиции страны.

По её данным, всего в период с 5 сентября по 25 ноября поступило более 17,2 тыс. заявлений и сообщений о нарушении избирательного законодательства.

«В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о 1182 уголовных делах: 762 открыты по фактам нарушения избирательного законодательства, 420 связаны с избирательным процессом», — заявили в полиции.

Ранее в ЦИК Украины сообщили, что явка во втором туре выборов депутатов сельских и поселковых советов и мэров 11 городов на Украине составила 29,53%.