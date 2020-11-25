Посол России исключил розыгрыш «российской карты» в Белоруссии

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Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев заявил, что попытки некоторых организаторов протестов в Белоруссии разыграть «российскую карту», чтобы спровоцировать напряжение в отношениях Минска и Москвы, являются бесперспективными.
Посол России исключил розыгрыш «российской карты» в Белоруссии
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

Об этом, как передаёт РИА Новости, он сказал в ходе встречи с журналистами в Минске.

«Попытки некоторых организаторов протестов или режиссёров, которые хотят ставить политические спектакли на сценической площадке в Белоруссии — с розыгрышем российской карты — в стремлении спровоцировать возможное напряжение в отношениях России и Белоруссии, не имеют перспективы», — заявил посол.

Ранее в МВД Белоруссии заявили, что в стране постепенно снижается число участников несанкционированных массовых мероприятий. 

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