Посол России исключил розыгрыш «российской карты» в Белоруссии
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- РИА Новости
Об этом, как передаёт РИА Новости, он сказал в ходе встречи с журналистами в Минске.
«Попытки некоторых организаторов протестов или режиссёров, которые хотят ставить политические спектакли на сценической площадке в Белоруссии — с розыгрышем российской карты — в стремлении спровоцировать возможное напряжение в отношениях России и Белоруссии, не имеют перспективы», — заявил посол.
Ранее в МВД Белоруссии заявили, что в стране постепенно снижается число участников несанкционированных массовых мероприятий.