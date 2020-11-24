Премьер Латвии заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом
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По его словам, по всем показателям ситуация ухудшается. Премьер Латвии заявил, что больницы перегружены, а число пациентов растёт.
«Необходимо смотреть в сторону усиления ограничений», — приводит его слова РИА Новости.
Отмечается, что 24 ноября будет проведено совместное заседание кабмина Латвии и Совета кризисного управления, на котором будет принято решение о дальнейших действиях.
6 ноября правительство Латвии объявило чрезвычайную ситуацию в стране из-за COVID-19.