Премьер Латвии заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом

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Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что в республике ухудшается ситуация с коронавирусной инфекцией и необходимо усиление ограничений.
Премьер Латвии заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом
  • © REUTERS/Ints Kalnins

По его словам, по всем показателям ситуация ухудшается. Премьер Латвии заявил, что больницы перегружены, а число пациентов растёт. 

«Необходимо смотреть в сторону усиления ограничений», — приводит его слова РИА Новости.

Отмечается, что 24 ноября будет проведено совместное заседание кабмина Латвии и Совета кризисного управления, на котором будет принято решение о дальнейших действиях.

6 ноября правительство Латвии объявило чрезвычайную ситуацию в стране из-за COVID-19.

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