Премьер Латвии заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что в республике ухудшается ситуация с коронавирусной инфекцией и необходимо усиление ограничений.

По его словам, по всем показателям ситуация ухудшается. Премьер Латвии заявил, что больницы перегружены, а число пациентов растёт.

«Необходимо смотреть в сторону усиления ограничений», — приводит его слова РИА Новости.

Отмечается, что 24 ноября будет проведено совместное заседание кабмина Латвии и Совета кризисного управления, на котором будет принято решение о дальнейших действиях.

6 ноября правительство Латвии объявило чрезвычайную ситуацию в стране из-за COVID-19.