Самолёты ВКС доставляют военных инженеров в Карабах

Самолёты военно-транспортной авиации Ил-76 ВКС России доставляют военных инженеров, технику и оборудование в зону проведения миротворческой операции в Нагорном Карабахе.

«Самолёт Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России вылетел с подмосковного аэродрома Чкаловский для доставки группы военнослужащих инженерных войск Вооружённых сил Российской Федерации, а также инженерной техники и оборудования для оказания помощи в расчистке дорог общего пользования и объектов социальной инфраструктуры в районах проведения миротворческой операции», — приводит РИА Новости сообщение Минобороны России.

Отмечается, что на аэродром Звартноц самолёт доставил военных инженеров, бульдозер и большегрузный автомобиль повышенной проходимости для доставки в зону проведения миротворческой операции оборудования для обустройства наблюдательных постов.

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