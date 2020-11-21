Захвативший здание МФО в Тбилиси объяснил свой поступок

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Мужчина, который накануне захватил офис микрофинансовой организации в Тбилиси и позднее был задержан, прокомментировал свои действия.
Захвативший здание МФО в Тбилиси объяснил свой поступок
  • Reuters

Письмо Левана Зурабашвили распространило «Аджарское телевидение» Общественного вещателя Грузии.

«Я хочу извиниться перед людьми и членами их семей, которые находились в здании и получили стресс. Кто, как не они, знают, что я не хотел причинять им увечья. Моей единственной целью было, чтобы власть начала думать о людях, запретила азартные игры или подвергла жёстким ограничениям, что, в свою очередь, защитило бы наших граждан от банковских кредитов и высоких кредитных ставок», — приводит текст ТАСС.

Мужчина также заявил о «катастрофическом» росте цен на лекарства. 

«Большинство наших граждан не имеют возможности купить необходимые медикаменты, так как цены выросли катастрофически, и за счёт этого богатеют конкретные люди», — пишет он.

20 ноября вооружённый мужчина захватил девять человек в офисе микрофинансовой организации в Тбилиси.

Он был задержан, все заложники освобождены.

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