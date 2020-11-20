МЧС: в Карабах могут прибыть до 30 тысяч переселенцев

В Нагорный Карабах могут прибыть до 30 тыс. переселенцев, заявил на совещании по миротворческой миссии в регионе глава МЧС России Евгений Зиничев.

«В настоящее время ожидается прибытие в Нагорный Карабах значительного количества переселенцев. По различным оценкам, их число может достигать 30 тыс. человек. В то же время существующая инфраструктура позволяет разместить около 5 тыс. человек», — сказал он.

По словам министра, для размещения оставшегося населения рассматриваются различные варианты, в том числе строительство жилых модулей из быстровозводимых конструкций.

Как ранее сообщили в Минобороны России, с 14 ноября российские миротворцы обеспечили безопасное возвращение более 4,4 тыс. жителей Нагорного Карабаха.