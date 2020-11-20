МЧС: в Карабах могут прибыть до 30 тысяч переселенцев
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«В настоящее время ожидается прибытие в Нагорный Карабах значительного количества переселенцев. По различным оценкам, их число может достигать 30 тыс. человек. В то же время существующая инфраструктура позволяет разместить около 5 тыс. человек», — сказал он.
По словам министра, для размещения оставшегося населения рассматриваются различные варианты, в том числе строительство жилых модулей из быстровозводимых конструкций.
Как ранее сообщили в Минобороны России, с 14 ноября российские миротворцы обеспечили безопасное возвращение более 4,4 тыс. жителей Нагорного Карабаха.