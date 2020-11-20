В Молдавии за сутки выявили более 1400 новых случаев коронавируса

В Молдавии за сутки подтвердили 1422 новых случая заболевания COVID-19, общее число инфицированных — 95 383.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава республики.

«Сегодня (20 ноября. — RT) в Молдавии было зарегистрировано ещё 1422 новых случая инфицирования коронавирусом… Общее число людей, у которых диагностирован коронавирус, достигло 95 383», — сказали в ведомстве.

Уточняется, что всего в стране от коронавирусной инфекции вылечились 76 880 человек, 2111 пациентов с COVID-19 скончались.

Ранее молдавский лидер Игорь Додон выразил готовность в числе первых привиться после получения российской вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.

14 октября депутат Госдумы III—V созывов доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, заслуженный деятель науки России Сергей Колесников в беседе с ФАН напомнил об особенностях COVID-19.