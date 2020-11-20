Молдавия сохранила запрет на въезд для россиян

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Молдавия сохранила запрет на свободный въезд в республику для граждан России и ещё 65 стран из-за неблагоприятной эпидемической ситуации.
Молдавия сохранила запрет на въезд для россиян
  • © DANIEL MIHAILESCU
  • AFP

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство здравоохранения труда и социальной защиты.

Исключение сделано только для иностранцев, являющихся родственниками молдавских граждан или имеющих право на постоянное или временное проживание на территории республики, право на работу или учёбу.

Список стран «красной зоны» обновляется властями республики раз в две недели.

Общее число инфицированных коронавирусом в Молдавии приближается к 100 тыс.

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