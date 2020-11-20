Лукашенко пообещал не допустить «обвальной приватизации»
- Reuters
«Я не хочу, чтобы мы стали придатком кого-то, вот и вся политика. И не думайте, что если мы приватизируем этот завод, продадим, то будет счастье. Даже не думайте, что я пойду на обвальную приватизацию. Платите деньги, а мы потом будем смотреть, что мы от этой приватизации получим», — приводит БЕЛТА его слова.
Требование сохранить коллективы и рабочие места Лукашенко выделил в отдельный приоритет.
Ранее Лукашенко оценил возможность приватизации белорусских НПЗ.