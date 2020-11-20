Лукашенко пообещал не допустить «обвальной приватизации»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что приватизация предприятий не может носить «обвальный характер». По его словам, ключевым условием для продажи активов частным лицам станет обязательное сохранение рабочих мест.

«Я не хочу, чтобы мы стали придатком кого-то, вот и вся политика. И не думайте, что если мы приватизируем этот завод, продадим, то будет счастье. Даже не думайте, что я пойду на обвальную приватизацию. Платите деньги, а мы потом будем смотреть, что мы от этой приватизации получим», — приводит БЕЛТА его слова.

Требование сохранить коллективы и рабочие места Лукашенко выделил в отдельный приоритет.

Ранее Лукашенко оценил возможность приватизации белорусских НПЗ.