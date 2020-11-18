Алиев: Россия и Турция будут задействованы в безопасности в Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Россия и Турция будут участвовать в операциях по обеспечению безопасности в Нагорном Карабахе.

«Двое из наших соседей — Россия и Турция — будут участвовать в операциях по обеспечению безопасности азербайджанцев и армян», — приводит агентство «Азертадж» слова Алиева.

Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе.

Сообщалось, что парламент Турции одобрил указ президента Реджепа Тайипа Эрдогана, предусматривающий отправку войск в Азербайджан.