Алиев: Россия и Турция будут задействованы в безопасности в Карабахе

Короткая ссылка
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Россия и Турция будут участвовать в операциях по обеспечению безопасности в Нагорном Карабахе.
Алиев: Россия и Турция будут задействованы в безопасности в Карабахе
  • Reuters

«Двое из наших соседей — Россия и Турция — будут участвовать в операциях по обеспечению безопасности азербайджанцев и армян», — приводит агентство «Азертадж» слова Алиева.

Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. 

Сообщалось, что парламент Турции одобрил указ президента Реджепа Тайипа Эрдогана, предусматривающий отправку войск в Азербайджан.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить