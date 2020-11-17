Лукашенко назвал ощутимой поддержку со стороны России и Китая

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал ощутимой поддержку страны со стороны России и Китая.

«При беспрецедентном внешнем давлении Белоруссии оказана широкая поддержка нашими традиционными союзниками. Наиболее ощутимую помощь и поддержку в это непростое время мы получили от России, Китая и других государств», — цитирует БЕЛТА Лукашенко.

По его словам, «друзья познаются в беде».

Ранее Лукашенко рассказал о связи Белоруссии с Россией. Он отметил, что, «если взять экономику, военные вопросы, политические, дипломатию и прочее, России замены нет».