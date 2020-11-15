В Узбекистане за сутки выявили 208 случаев коронавируса

Число случаев заболевания коронавирусом в Узбекистане за сутки возросло на 208.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава, с начала пандемии в республике зафиксировано 70 038 случаев заражения.

По данным ведомства, число выздоровевших за сутки увеличилось на 223, достигнув 67 315. За минувший день от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, умерли три человека. Всего с начала вспышки заболевания в Узбекистане из-за коронавируса умерли 610 человек.

Ранее сообщалось, что в мире за сутки выявили рекордные более 657 тысяч случаев коронавируса.