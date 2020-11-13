В Молдавии за сутки выявили более 1300 новых случаев коронавируса

В Молдавии за сутки подтвердили 1323 новых случая заболевания COVID-19, общее число инфицированных — 87 361.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава республики.

«Сегодня (13 ноября. — RT) в Молдавии было зарегистрировано ещё 1323 новых случая инфицирования коронавирусом… Общее число людей, у которых диагностирован коронавирус, достигло 87 361», — сказали в ведомстве.

Уточняется, что всего в стране от коронавирусной инфекции вылечились 68 392 человека, 1987 пациентов с COVID-19 скончались.

Ранее молдавский лидер Игорь Додон выразил готовность в числе первых привиться после получения российской вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.

14 октября депутат Госдумы третьего — пятого созывов, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, заслуженный деятель науки России Сергей Колесников в беседе с ФАН напомнил об особенностях COVID-19.