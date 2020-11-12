В Молдавии за сутки выявили более 1300 новых случаев коронавируса

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В Молдавии за сутки подтвердили 1331 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19, общее число заболевших — 86 038.
В Молдавии за сутки выявили более 1300 новых случаев коронавируса
  • Reuters

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава республики.

«Сегодня (12 ноября. — RT) в Молдавии был зарегистрирован ещё 1331 новый случай инфицирования коронавирусом… Общее число людей, у которых диагностирован коронавирус, достигло 86 038», — сказали в ведомстве.

Уточняется, что всего в стране от коронавирусной инфекции вылечились 67 270 человек, 1969 пациентов с COVID-19 скончались.

Ранее молдавский лидер Игорь Додон выразил готовность в числе первых привиться после получения российской вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.

14 октября Сергей Колесников, депутат Госдумы третьего — пятого созывов, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, заслуженный деятель науки России в беседе с ФАН напомнил об особенностях COVID-19.

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