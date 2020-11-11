Президент Армении призвал граждан поддерживать стабильность

Короткая ссылка
Президент Армении Армен Саркисян и католикос всех армян Гарегин II призвали граждан поддерживать стабильность в республике.
Президент Армении призвал граждан поддерживать стабильность
  • © Евгений Одиноков
  • РИА Новости

Об этом говорится в сообщении пресс-службы президентского аппарата.

Отмечается, что Саркисян и католикос обменялись мнениями о ситуации в стране и путях её преодоления.

В том числе они обсудили недавнее трёхстороннее заявление по урегулированию нагорнокарабахского конфликта.

«Было отмечено, что это вызвало серьёзную озабоченность у нашего народа. В этом контексте президент и католикос призвали поддержать стабильность в стране», — цитирует сообщение ТАСС.

Ранее в центре Еревана на митинг собрались более тысячи человек. Позднее были задержаны 135 человек, полиция уже отпустила 70 из них.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить