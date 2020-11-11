Президент Армении призвал граждан поддерживать стабильность

Президент Армении Армен Саркисян и католикос всех армян Гарегин II призвали граждан поддерживать стабильность в республике.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы президентского аппарата.

Отмечается, что Саркисян и католикос обменялись мнениями о ситуации в стране и путях её преодоления.

В том числе они обсудили недавнее трёхстороннее заявление по урегулированию нагорнокарабахского конфликта.

«Было отмечено, что это вызвало серьёзную озабоченность у нашего народа. В этом контексте президент и католикос призвали поддержать стабильность в стране», — цитирует сообщение ТАСС.

Ранее в центре Еревана на митинг собрались более тысячи человек. Позднее были задержаны 135 человек, полиция уже отпустила 70 из них.