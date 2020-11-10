На Украине предлагают отселять угрожающих безопасности страны россиян

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Украинское правительство предлагает Верховной раде разрешить на время конфликта в Донбассе принудительно отселять (интернировать) граждан России, которые будут считаться угрожающими национальной безопасности.
На Украине предлагают отселять угрожающих безопасности страны россиян
  • Pixabay

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий законопроект, зарегистрированный в украинском парламенте.

В документе отмечается, что решать вопрос о наличии угрозы со стороны конкретных россиян на украинской территории будет Служба безопасности Украины.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что пока в стране всё ещё не определён на законодательном уровне порядок обращения с военнопленными и интернированными лицами в особый период, а задачу по сбору, сопровождению, охране, содержанию, учёту таких лиц не поручили ни одному из органов государственной власти.

Соответствующие обязанности в отношении военнопленных предлагается возложить на Генштаб ВС, а в отношении интернированных — на центральные органы исполнительной власти, некоторые правоохранительные органы и местную власть.

Ранее в Раде оценили эффект украинских санкций против России.

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