Более 20 человек пострадали в ходе протестов у здания ЦИК в Тбилиси

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Во время разгона акции протеста перед зданием ЦИК Грузии пострадали 27 человек.
Более 20 человек пострадали в ходе протестов у здания ЦИК в Тбилиси
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД Грузии.

«В ходе акции разные повреждения получили до 14 правоохранителей, три представителя СМИ и до десяти участников акции. Часть из них были доставлены в клинику», — указали в ведомстве.

Уточняется, что полицейские при этом задержали 19 человек.

Ранее полиция применила слезоточивый газ при разгоне акции у ЦИК Грузии в Тбилиси.

Подробнее о протестах в столице Грузии — в видеосюжете RT.

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