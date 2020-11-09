Более 20 человек пострадали в ходе протестов у здания ЦИК в Тбилиси

Во время разгона акции протеста перед зданием ЦИК Грузии пострадали 27 человек.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД Грузии.

«В ходе акции разные повреждения получили до 14 правоохранителей, три представителя СМИ и до десяти участников акции. Часть из них были доставлены в клинику», — указали в ведомстве.

Уточняется, что полицейские при этом задержали 19 человек.

Ранее полиция применила слезоточивый газ при разгоне акции у ЦИК Грузии в Тбилиси.

Подробнее о протестах в столице Грузии — в видеосюжете RT.