Более 20 человек пострадали в ходе протестов у здания ЦИК в Тбилиси
- Reuters
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД Грузии.
«В ходе акции разные повреждения получили до 14 правоохранителей, три представителя СМИ и до десяти участников акции. Часть из них были доставлены в клинику», — указали в ведомстве.
Уточняется, что полицейские при этом задержали 19 человек.
Ранее полиция применила слезоточивый газ при разгоне акции у ЦИК Грузии в Тбилиси.
Подробнее о протестах в столице Грузии — в видеосюжете RT.