В Молдавии за сутки выявили более 1100 новых случаев коронавируса

В Молдавии за сутки подтвердили 1174 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19, общее число заболевших — 81 675.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава республики.

«Сегодня (7 ноября. — RT) в Молдавии было зарегистрировано ещё 1174 новых случая инфицирования коронавирусом… Общее число людей, у которых диагностирован коронавирус, достигло 81 675», — сказали в ведомстве.

Уточняется, что всего в стране от коронавирусной инфекции вылечились 61 314 человек, 1891 пациент с COVID-19 скончался.

Ранее министр внутренних дел Молдавии Павел Войку сообщил о своём повторном заболевании коронавирусной инфекцией СOVID-19.

14 октября Сергей Колесников, депутат Госдумы третьего — пятого созывов, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, заслуженный деятель науки России, в беседе с ФАН напомнил об особенностях COVID-19.