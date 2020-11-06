В Молдавии за сутки выявили более 900 новых случаев коронавируса

В Молдавии за сутки подтвердили 935 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19, общее число заболевших — 80 501.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава республики.

«Сегодня (6 ноября. — RT) в Молдавии было зарегистрировано ещё 935 новых случаев инфицирования коронавирусом… Общее число людей, у которых диагностирован коронавирус, достигло 80 501», — сказали в ведомстве.

Уточняется, что всего в стране от коронавирусной инфекции вылечились 60 220 человек, 1882 пациента с COVID-19 скончались.

Ранее министр внутренних дел Молдавии Павел Войку сообщил о своём повторном заболевании коронавирусной инфекцией СOVID-19.

14 октября Сергей Колесников, депутат Госдумы третьего — пятого созывов, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, заслуженный деятель науки России, в беседе с ФАН напомнил об особенностях COVID-19.