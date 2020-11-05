Курц провёл встречу с Тихановской

Канцлер Австрии Себастьян Курц провёл встречу с бывшим кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской. Об этом Курц сообщил в своём Twitter.

Reuters

«Хорошая встреча со Светланой Тихановской. Австрия готова оказывать дальнейшую поддержку для укрепления белорусского гражданского общества и продвижения инклюзивного диалога, ведущего к честным и свободным выборам», — написал канцлер. Good meeting with @Tsihanouskaya. #Austria stands ready to lend further support to strengthen the Belarusian civil society and foster an inclusive dialogue leading to free and fair elections. pic.twitter.com/nmXUKhsjyJ — Sebastian Kurz (@sebastiankurz) November 5, 2020 Накануне сообщалось, что Тихановская совершит визит в Вену 5—6 ноября, где встретится с Курцем.