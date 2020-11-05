Курц провёл встречу с Тихановской

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Канцлер Австрии Себастьян Курц провёл встречу с бывшим кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской. Об этом Курц сообщил в своём Twitter.
Курц провёл встречу с Тихановской
  • Reuters

«Хорошая встреча со Светланой Тихановской. Австрия готова оказывать дальнейшую поддержку для укрепления белорусского гражданского общества и продвижения инклюзивного диалога, ведущего к честным и свободным выборам», — написал канцлер.

Накануне сообщалось, что Тихановская совершит визит в Вену 5—6 ноября, где встретится с Курцем.

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