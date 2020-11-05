В Молдавии за сутки выявили более 1000 новых случаев коронавируса

В Молдавии за сутки подтвердили 1059 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19, общее число заболевших — 79 566.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава республики.

«Сегодня (5 ноября. — RT) в Молдавии было зарегистрировано ещё 1059 новых случаев инфицирования коронавирусом… Общее число людей, у которых диагностирован коронавирус, достигло 79 566», — сказали в ведомстве.

Уточняется, что всего в стране от коронавирусной инфекции вылечились 59 220 человек, 1866 пациентов с COVID-19 скончались.

Ранее министр внутренних дел Молдавии Павел Войку сообщил о своём повторном заболевании коронавирусной инфекцией СOVID-19.

14 октября депутат Госдумы третьего — пятого созывов, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, заслуженный деятель науки России Сергей Колесников в беседе с ФАН напомнил об особенностях COVID-19.