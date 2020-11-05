В Молдавии за сутки выявили более 1000 новых случаев коронавируса
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Об этом сообщает пресс-служба Минздрава республики.
«Сегодня (5 ноября. — RT) в Молдавии было зарегистрировано ещё 1059 новых случаев инфицирования коронавирусом… Общее число людей, у которых диагностирован коронавирус, достигло 79 566», — сказали в ведомстве.
Уточняется, что всего в стране от коронавирусной инфекции вылечились 59 220 человек, 1866 пациентов с COVID-19 скончались.
Ранее министр внутренних дел Молдавии Павел Войку сообщил о своём повторном заболевании коронавирусной инфекцией СOVID-19.
14 октября депутат Госдумы третьего — пятого созывов, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, заслуженный деятель науки России Сергей Колесников в беседе с ФАН напомнил об особенностях COVID-19.