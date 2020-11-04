В Белоруссии число случаев коронавируса достигло 102 313

В Белоруссии число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 достигло 102 313.

Об этом информирует БЕЛТА со ссылкой на Минздрав страны.

Отмечается, что по состоянию на 4 ноября в Белоруссии выздоровел и выписан 88 701 пациент с подтверждённой ранее коронавирусной инфекциией COVID-19.

Всего проведено 2 573 132 теста.

Также сообщается, что «за весь период распространения инфекции на территории страны умерли 995 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией».

Ранее вирусолог доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с НСН рассказал о возможных вариантах развития ситуации с COVID-19.