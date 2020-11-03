В Молдавии за сутки выявили 710 новых случаев коронавируса
В Молдавии за сутки выявили 710 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19, общее число заболевших — 77 487.
- Reuters
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава республики.
Всего 1838 пациентов с COVID-19 скончались, 57 402 человека выздоровели.
Ранее профессор вирусологии Анатолий Альтштейн в беседе с ФАН оценил ситуацию с COVID-19.
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