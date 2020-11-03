В Молдавии за сутки выявили 710 новых случаев коронавируса

В Молдавии за сутки выявили 710 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19, общее число заболевших — 77 487.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава республики.

Всего 1838 пациентов с COVID-19 скончались, 57 402 человека выздоровели.

Ранее профессор вирусологии Анатолий Альтштейн в беседе с ФАН оценил ситуацию с COVID-19.