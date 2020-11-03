В Белоруссии число случаев коронавируса достигло 101 329

В Белоруссии число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 достигло 101 329.

Об этом информирует БЕЛТА со ссылкой на Минздрав страны.

Отмечается, что по состоянию на 3 ноября в Белоруссии выздоровели и выписаны 87 985 пациентов, у которых ранее была подтверждена коронавирусная инфекция COVID-19.

Всего проведено 2 547 858 тестов.

Также сообщается, что «за весь период распространения инфекции на территории страны умерли 992 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией».

Ранее вирусолог доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с НСН рассказал о возможных вариантах развития ситуации с COVID-19.