В Белоруссии число случаев коронавируса достигло 101 329
- Reuters
Об этом информирует БЕЛТА со ссылкой на Минздрав страны.
Отмечается, что по состоянию на 3 ноября в Белоруссии выздоровели и выписаны 87 985 пациентов, у которых ранее была подтверждена коронавирусная инфекция COVID-19.
Всего проведено 2 547 858 тестов.
Также сообщается, что «за весь период распространения инфекции на территории страны умерли 992 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией».
Ранее вирусолог доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с НСН рассказал о возможных вариантах развития ситуации с COVID-19.