В Грузии ввели обязательный масочный режим на улице

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В Грузии ношение масок в открытом пространстве становится обязательным.
В Грузии ввели обязательный масочный режим на улице
  • РИА Новости

Как пишет «Грузия-Online», за неиспользование маски будет взиматься штраф.

«На ношение маски в открытом пространстве будет действовать та же санкция и регуляция, которые распространяются и на закрытое пространство, — это штраф в размере 20 лари. Напомним, что это штраф, действующий на сегодняшний день», — заявила министр регионального развития и инфраструктуры Майя Цкитишвили.

Ранее сообщалось, что у премьер-министра Грузии Георгия Гахарии подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».

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