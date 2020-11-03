В Грузии ввели обязательный масочный режим на улице

В Грузии ношение масок в открытом пространстве становится обязательным.

Как пишет «Грузия-Online», за неиспользование маски будет взиматься штраф.

«На ношение маски в открытом пространстве будет действовать та же санкция и регуляция, которые распространяются и на закрытое пространство, — это штраф в размере 20 лари. Напомним, что это штраф, действующий на сегодняшний день», — заявила министр регионального развития и инфраструктуры Майя Цкитишвили.

Ранее сообщалось, что у премьер-министра Грузии Георгия Гахарии подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».