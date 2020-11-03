Лукашенко заявил о готовности Белоруссии противостоять внешним угрозам

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности белорусских властей противостоять внешним угрозам.

Об этом сообщает БЕЛТА.

«Как глава государства, ответственно заявляю, что мы способны эффективно противостоять внешним вызовам и угрозам, обеспечить внутриполитическую стабильность, не допустить гражданского раскола и произвола отдельных радикальных элементов», — сказал он.

По его словам, белорусская власть защищает интересы большинства граждан, проголосовавших за единую Белоруссию и выступающих за независимое и устойчивое государство.

Вместе с этим Лукашенко выразил уверенность в том, что белорусы смогут восстановить стабильность в обществе «на основе баланса интересов».

Ранее МВД Белоруссии сообщило, что протестующие используют самодельные взрывные устройства.