Полиция Молдавии сообщила о возможных случаях подкупа на выборах
- Reuters
Об этом заявил в ходе брифинга замглавы Генерального комиссариата полиции республики Марин Максиан.
«В работе сейчас семь материалов, касающихся серьёзных подозрений в подкупе избирателей в ходе выборов президента», — приводит его слова ТАСС.
Он отметил, что полиция приняла на рассмотрение 48 заявлений об организованном подвозе избирателей к участкам в ходе выборов.
Как стало известно ранее, президентские выборы в Молдавии признаны состоявшимися, явка на 17:00 превысила 33%.