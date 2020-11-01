Полиция Молдавии сообщила о возможных случаях подкупа на выборах

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В полиции Молдавии изучают семь случаев возможного подкупа избирателей во время президентских выборов в стране.
Полиция Молдавии сообщила о возможных случаях подкупа на выборах
  • Reuters

Об этом заявил в ходе брифинга замглавы Генерального комиссариата полиции республики Марин Максиан.

«В работе сейчас семь материалов, касающихся серьёзных подозрений в подкупе избирателей в ходе выборов президента», — приводит его слова ТАСС.

Он отметил, что полиция приняла на рассмотрение 48 заявлений об организованном подвозе избирателей к участкам в ходе выборов.

Как стало известно ранее, президентские выборы в Молдавии признаны состоявшимися, явка на 17:00 превысила 33%.

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