В Таджикистане за сутки выявили 40 случаев коронавируса

В Таджикистане за сутки выявили 40 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом информирует Sputnik Таджикистан со ссылкой на Министерство здравоохранения и социальной защиты страны.

Reuters

Отмечается, что общее число инфицированных достигло 11 017. Всего 10 233 человека выздоровели, 82 пациента с коронавирусом скончались. Инфекционист, вирусолог, доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с НСН дал оценку ситуации с коронавирусом.