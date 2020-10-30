В Таджикистане за сутки выявили 38 случаев коронавируса
В Таджикистане за сутки выявили 38 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Министерство здравоохранения и социальной защиты страны.
- Reuters
Отмечается, что общее число инфицированных достигло 10 977.
Всего 10 182 человека выздоровели, 82 пациента с коронавирусом скончались.
Инфекционист, вирусолог, доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с НСН дал оценку ситуации с коронавирусом.
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