Президент Таджикистана отправил правительство в отставку

Короткая ссылка
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон подписал указ, по которому правительство страны отправлено в отставку.
Президент Таджикистана отправил правительство в отставку
  • © Алексей Дружинин
  • РИА Новости

Об этом информирует Sputnik Таджикистан.

«Правительству Таджикистана в составе премьер-министра, первого заместителя и заместителей премьер-министра, министров, председателей государственных комитетов продолжить выполнение своих обязанностей до назначения новых членов правительства Таджикистана», — говорится в тексте.

Ранее сообщалось, что в Таджикистане состоялась инаугурация вновь избранного президента Эмомали Рахмона.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить