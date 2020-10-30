Президент Таджикистана отправил правительство в отставку

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон подписал указ, по которому правительство страны отправлено в отставку.

Об этом информирует Sputnik Таджикистан.

«Правительству Таджикистана в составе премьер-министра, первого заместителя и заместителей премьер-министра, министров, председателей государственных комитетов продолжить выполнение своих обязанностей до назначения новых членов правительства Таджикистана», — говорится в тексте.

Ранее сообщалось, что в Таджикистане состоялась инаугурация вновь избранного президента Эмомали Рахмона.