Азербайджан передал Армении около 30 тел погибших военных
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Об этом сообщил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.
«Порядка 30 оставшихся на поле боя тел военных и офицеров армянских ВС должны были быть отданы армянской стороне, а также двое пожилых граждан Армении», — цитирует его РИА Новости.
По словам Гаджиева, процесс передачи «сегодня состоялся в районе Газах-Товуз».
Он также отметил, что Баку высоко ценит усилия Минобороны России «и лично министра Сергея Шойгу».
«Армянская сторона согласилась принять тела погибших, поддержав инициативу Российской Федерации по открытию гуманитарного коридора», — заявил он.
Пресс-секретарь армянского Минобороны Шушан Степанян подтвердила, что 29 тел армянских солдат были переданы армянской стороне.
18 октября в Азербайджане выразили готовность в одностороннем порядке передать Армении тела погибших в ходе боевых действий в зоне нагорнокарабахского конфликта.