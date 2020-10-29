Азербайджан передал Армении около 30 тел погибших военных

Азербайджан передал Армении около 30 тел погибших офицеров и солдат армянских вооружённых сил, а также двух пожилых граждан Армении.

Об этом сообщил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

«Порядка 30 оставшихся на поле боя тел военных и офицеров армянских ВС должны были быть отданы армянской стороне, а также двое пожилых граждан Армении», — цитирует его РИА Новости.

По словам Гаджиева, процесс передачи «сегодня состоялся в районе Газах-Товуз».

Он также отметил, что Баку высоко ценит усилия Минобороны России «и лично министра Сергея Шойгу».

«Армянская сторона согласилась принять тела погибших, поддержав инициативу Российской Федерации по открытию гуманитарного коридора», — заявил он.

Пресс-секретарь армянского Минобороны Шушан Степанян подтвердила, что 29 тел армянских солдат были переданы армянской стороне.

18 октября в Азербайджане выразили готовность в одностороннем порядке передать Армении тела погибших в ходе боевых действий в зоне нагорнокарабахского конфликта.