Азербайджан передал Армении около 30 тел погибших военных

Короткая ссылка
Азербайджан передал Армении около 30 тел погибших офицеров и солдат армянских вооружённых сил, а также двух пожилых граждан Армении.
Азербайджан передал Армении около 30 тел погибших военных
  • @RescueServiceOfTheNKR
  • Facebook

Об этом сообщил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

«Порядка 30 оставшихся на поле боя тел военных и офицеров армянских ВС должны были быть отданы армянской стороне, а также двое пожилых граждан Армении», — цитирует его РИА Новости.

По словам Гаджиева, процесс передачи «сегодня состоялся в районе Газах-Товуз».

Он также отметил, что Баку высоко ценит усилия Минобороны России «и лично министра Сергея Шойгу».

«Армянская сторона согласилась принять тела погибших, поддержав инициативу Российской Федерации по открытию гуманитарного коридора», — заявил он.

Пресс-секретарь армянского Минобороны Шушан Степанян подтвердила, что 29 тел армянских солдат были переданы армянской стороне.

18 октября в Азербайджане выразили готовность в одностороннем порядке передать Армении тела погибших в ходе боевых действий в зоне нагорнокарабахского конфликта.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить