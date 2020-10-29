Заболевший коронавирусом Виталий Кличко рассказал о своём самочувствии

Заболевший коронавирусной инфекцией мэр Киева Виталий Кличко рассказал в Facebook о своём самочувствии, а также поблагодарил жителей украинской столицы за поддержку на местных выборах.

«Чувствую себя неплохо. Держусь бодро... Единственное из симптомов — не чувствую сейчас запахов. Температура уже в норме. Пью витамины. Всё нормально», — написал он.

Кличко добавил, что его повторный тест на COVID-19 от 26 октября вновь дал положительный результат.

По словам мэра Киева, он находится на постоянной связи с городскими службами и контролирует ситуацию в столице Украины.

Он также поблагодарил жителей Киева за поддержку на местных выборах, по итогам которых набрал более 50% голосов.

24 октября Кличко ушёл на самоизоляцию после положительного теста на коронавирус.