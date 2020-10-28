В Южной Осетии заявили о тяжёлой ситуации с коронавирусом

Ситуация с коронавирусной инфекцией COVID-19 в Южной Осетии остаётся тяжёлой, наблюдается тенденция к увеличению заболеваемости. Об этом в ходе заседания правительства заявил президент Анатолий Бибилов.

«Ситуация пока остаётся тяжёлой, идёт тенденция к увеличению заболеваемости, так же как и во всём мире. Руководство республики делает всё возможное для противодействия вирусной инфекции, но без помощи населения нам не обойтись», — цитирует пресс-служба правительства Южной Осетии президента.

По его словам, после снятия карантина коронавирусом заболели 580 человек, уточняет Sputnik Южная Осетия.

«31 человек выздоровел. Из заболевших в тяжёлом состоянии семь человек, в состоянии средней тяжести — 150. Есть тенденция к увеличению числа инфицированных. Но с той помощью, которую нам оказывает Российская Федерация, мы будем бороться с вирусом», — сказал Бибилов.

17 октября в Южной Осетии заявили, что зафиксировали первый случай смерти пациента с COVID-19.