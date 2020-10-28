В Азербайджане продлили режим карантина до 1 декабря
- © Arne Dedert/dpa
- globallookpress.com
«Особый карантинный режим на территории Азербайджана продлен до 1 декабря», — приводит РИА Новости сообщение оперативного штаба при кабмине республики.
Как сообщает ТАСС, врачи Азербайджана выявили 988 новых случаев заражения коронавирусом в стране за сутки, что на 325 больше, чем днем ранее, и является максимальным показателем суточного прироста с начала эпидемии. Общее число заразившихся достигло 52 137.