В Азербайджане продлили режим карантина до 1 декабря

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Особый карантинный режим на территории Азербайджана продлён до 1 декабря из-за распространения COVID-19.
В Азербайджане продлили режим карантина до 1 декабря
  • © Arne Dedert/dpa
  • globallookpress.com

«Особый карантинный режим на территории Азербайджана продлен до 1 декабря», — приводит РИА Новости сообщение оперативного штаба при кабмине республики.

Как сообщает ТАСС, врачи Азербайджана выявили 988 новых случаев заражения коронавирусом в стране за сутки, что на 325 больше, чем днем ранее, и является максимальным показателем суточного прироста с начала эпидемии. Общее число заразившихся достигло 52 137.

Ранее в Таиланде продлили режим ЧП до 30 ноября.

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