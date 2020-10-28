Азербайджан сообщил о погибших при обстреле города Барда

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Число погибших при обстреле азербайджанского города Барда выросло до 14, ранены свыше 40 человек, сообщила Генпрокуратура Азербайджана.
Азербайджан сообщил о погибших при обстреле города Барда
  • РИА Новости

«В результате ракетного удара 28 октября примерно в 13:00 (12:00 мск) с применением запрещённых кассетных снарядов по оживлённым районам города Барды погибли 14 мирных жителей, свыше 40 получили ранения», — цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы ведомства.

Ранее пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян опровергла заявление Баку об ударе армянских вооружённых сил, нанесённом по азербайджанскому городу Барда из реактивных систем залпового огня «Смерч».

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