Азербайджан сообщил о погибших при обстреле города Барда
- РИА Новости
«В результате ракетного удара 28 октября примерно в 13:00 (12:00 мск) с применением запрещённых кассетных снарядов по оживлённым районам города Барды погибли 14 мирных жителей, свыше 40 получили ранения», — цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы ведомства.
Ранее пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян опровергла заявление Баку об ударе армянских вооружённых сил, нанесённом по азербайджанскому городу Барда из реактивных систем залпового огня «Смерч».