Азербайджан сообщил о погибших при обстреле города Барда

Число погибших при обстреле азербайджанского города Барда выросло до 14, ранены свыше 40 человек, сообщила Генпрокуратура Азербайджана.

РИА Новости

«В результате ракетного удара 28 октября примерно в 13:00 (12:00 мск) с применением запрещённых кассетных снарядов по оживлённым районам города Барды погибли 14 мирных жителей, свыше 40 получили ранения», — цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы ведомства. Ранее пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян опровергла заявление Баку об ударе армянских вооружённых сил, нанесённом по азербайджанскому городу Барда из реактивных систем залпового огня «Смерч».