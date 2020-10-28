На Украине сошли с рельсов 14 вагонов грузового поезда

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В районе города Кривой Рог на Украине во время движения грузового поезда сошли с рельсов 14 вагонов.
На Украине сошли с рельсов 14 вагонов грузового поезда
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Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Днепропетровской области. 

«В 4:10 (5:10 мск) на окраине города Кривой Рог Днепропетровской области во время движения грузового поезда сошли с рельсов 14 вагонов. В результате происшествия люди не пострадали», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, авария произошла вследствие разъединения сцепления между вагонами. 

Ранее сообщалось, что в Ростовской области сошли с рельсов четыре вагона грузового поезда.

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