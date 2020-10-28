В Узбекистане число случаев коронавируса превысило 66 тысяч

В Узбекистане число выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 достигло 66 037.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Минздрав страны.

Всего 63 165 человек выздоровели, 557 пациентов с коронавирусом скончались.

Ранее вирусолог профессор Анатолий Альтштейн в беседе с ФАН оценил ситуацию с COVID-19.