В Молдавии за сутки выявили 649 новых случаев коронавируса
В Молдавии за сутки выявили 649 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19, общее число заболевших — 72 460.
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Об этом сообщает пресс-служба Минздрава республики.
Всего 1710 пациентов с COVID-19 скончались, 53 201 человек выздоровел.
Ранее вирусолог профессор Анатолий Альтштейн в беседе с ФАН оценил ситуацию с COVID-19.
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