В Молдавии за сутки выявили 649 новых случаев коронавируса

В Молдавии за сутки выявили 649 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19, общее число заболевших — 72 460.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава республики.

Всего 1710 пациентов с COVID-19 скончались, 53 201 человек выздоровел.

Ранее вирусолог профессор Анатолий Альтштейн в беседе с ФАН оценил ситуацию с COVID-19.