В Таджикистане за сутки выявили 40 случаев коронавируса

В Таджикистане за сутки выявили 40 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Министерство здравоохранения и социальной защиты страны.

Reuters

Отмечается, что общее число инфицированных достигло 10 776. Всего 9889 человек выздоровели, 81 пациент с коронавирусом скончался. Инфекционист, вирусолог доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с НСН дал оценку ситуации с коронавирусом.