В Молдавии за сутки выявили 414 новых случаев коронавируса

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В Молдавии за сутки выявили 414 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19, общее число заболевших — 71 503.
В Молдавии за сутки выявили 414 новых случаев коронавируса
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Об этом сообщает пресс-служба Минздрава республики.

Всего 1685 пациентов с COVID-19 скончались, 52 290 человек выздоровели.

Ранее вирусолог профессор Анатолий Альтштейн в беседе с ФАН оценил ситуацию с COVID-19.

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