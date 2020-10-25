В Молдавии за сутки выявили 414 новых случаев коронавируса

В Молдавии за сутки выявили 414 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19, общее число заболевших — 71 503.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава республики.

Всего 1685 пациентов с COVID-19 скончались, 52 290 человек выздоровели.

Ранее вирусолог профессор Анатолий Альтштейн в беседе с ФАН оценил ситуацию с COVID-19.