На Украине открыли 14 уголовных дел из-за нарушений на местных выборах

Полиция Украины возбудила 14 уголовных дел, связанных с нарушениями на местных выборах.

«По состоянию на 12:00 (13:00 мск) полиция зафиксировала 1280 заявлений и сообщений (о возможных нарушениях), связанных с избирательным процессом. По 14 фактам возбуждены уголовные производства», — говорится в сообщении МВД Украины в Facebook.

Ранее на Украине стартовали выборы мэров городов, сельских и поселковых голов, депутатов в городские, районные и областные советы.

Свои голоса на местных выборах уже отдали премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и украинский президент Владимир Зеленский.