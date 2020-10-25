На Украине открыли 14 уголовных дел из-за нарушений на местных выборах

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Полиция Украины возбудила 14 уголовных дел, связанных с нарушениями на местных выборах.
На Украине открыли 14 уголовных дел из-за нарушений на местных выборах
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«По состоянию на 12:00 (13:00 мск) полиция зафиксировала 1280 заявлений и сообщений (о возможных нарушениях), связанных с избирательным процессом. По 14 фактам возбуждены уголовные производства», — говорится в сообщении МВД Украины в Facebook.

Ранее на Украине стартовали выборы мэров городов, сельских и поселковых голов, депутатов в городские, районные и областные советы.

Свои голоса на местных выборах уже отдали премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и украинский президент Владимир Зеленский.

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